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Звезды новости, светская хроника

MONATIK презентовал новую линейку смартфонов

Один из популярнейших украинских артистов презентует новую линейку смартфонов Samsung Galaxy A (2017).

01.02.2017 11:37:18    75 просмотров

Фотофакт: Веру Брежневу заподозрили в беременности

Красотка Вера Брежнева похвасталась перед поклонников снимком, на котором позирует вместе с заметно подросшей дочкой.

01.02.2017 10:58:29    637 просмотров

Кристина Орбакайте с мужем похвастались хорошей спортивной формой

Кристина Орбакайте занимается активной подготовкой к мировому шоу «Бессонница».

31.01.2017 14:52:16    822 просмотров
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Если вам без пяти минут 50, это не повод обрастать плотным жиром, лежа на диване с бокалом пива.

27.07.2016 13:35:00    2413 просмотров

Техника для здорового питания

Качественная бытовая техника для кухни – залог не только правильного и здорового питания, но и личная безопасность каждого из членов семьи.

23.06.2016 11:28:00    1001 просмотров

Что будет, если не пить достаточно воды: 6 негативных последствий

Мы решили еще раз напомнить и разъяснить: почему нужно пить много воды.

19.08.2015 11:40:00    5626 просмотров
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Наш интернет журнал для особых девушек и женщин: мы не боимся высказать свое мнение, откровенно комментируем все, что происходит в современном мире шоу-бизнеса.

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