Женский журнал Feme.ua – единственный интернет-портал, который адекватно расскажет о звездах, моде и красоте с легким драйвом и особой «изюминкой».
Наш интернет журнал для особых девушек и женщин: мы не боимся высказать свое мнение, откровенно комментируем все, что происходит в современном мире шоу-бизнеса.
Женский сайт Feme.ua пишет провокационно о последних новостях шоу-бизнеса, обсуждает фото и стиль звезд, последние модные тенденции и новинки в области красоты. Мы показываем обратную сторону шоу-бизнеса на понятном для всех языке юмора. Не бойтесь быть откровенными, высказывайте ваше мнение, а женский портал Feme.ua поможет вам в этом. Давайте рок-н-роллить вместе!