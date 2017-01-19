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Звезды новости, светская хроника

Копия папы: певица Ани Лорак показала дочь

Певица Ани Лорак последнее время часто балует поклонников семейными снимками.

19.01.2017 13:29:27    1085 просмотров

Владимир Дантес опубликовал фото без трусов

Фанатки Дантеса активно кусают локти, ведь тот поделился снимком без трусов.

19.01.2017 12:13:11    558 просмотров

Алина Гросу показала любимого малыша

Певица Алина Гросу опубликовала трогательное видео в Instagram с маленьким ребенком.

17.01.2017 13:36:35    929 просмотров
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Если вам без пяти минут 50, это не повод обрастать плотным жиром, лежа на диване с бокалом пива.

27.07.2016 13:35:00    2330 просмотров

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Качественная бытовая техника для кухни – залог не только правильного и здорового питания, но и личная безопасность каждого из членов семьи.

23.06.2016 11:28:00    959 просмотров

Что будет, если не пить достаточно воды: 6 негативных последствий

Мы решили еще раз напомнить и разъяснить: почему нужно пить много воды.

19.08.2015 11:40:00    5569 просмотров
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Наш интернет журнал для особых девушек и женщин: мы не боимся высказать свое мнение, откровенно комментируем все, что происходит в современном мире шоу-бизнеса.

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