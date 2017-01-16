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Лидер группы O.Torvald Жена Галич подался в боксеры

26 января 2017 в Украине стартует прокат первого спортивного экшна с участием всемирно известного боксера Александра Усика и боевого хореографа

16.01.2017 11:02:25    26 просмотров

Экс-жена Потапа засветила пятую точку в купальнике

Экс-жена Потапа Ирина Горовая отправилась на отдых с сыном Андреем.

13.01.2017 16:30:33    74 просмотров

Светлана Лобода примерила платье с откровенным разрезом

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась перед поклонниками не только очередным сценическим платьем.

13.01.2017 14:56:17    411 просмотров
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Если вам без пяти минут 50, это не повод обрастать плотным жиром, лежа на диване с бокалом пива.

27.07.2016 13:35:00    2295 просмотров

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Качественная бытовая техника для кухни – залог не только правильного и здорового питания, но и личная безопасность каждого из членов семьи.

23.06.2016 11:28:00    936 просмотров

Что будет, если не пить достаточно воды: 6 негативных последствий

Мы решили еще раз напомнить и разъяснить: почему нужно пить много воды.

19.08.2015 11:40:00    5546 просмотров
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